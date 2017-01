Renzi: "Pd non è più partito tasse, rottamare il modello Dracula"

"Siamo stati dipinti come il partito che sapeva solo alzare la pressione fiscale" e invece "per vincere la sfida delle tasse bisogna rottamare il modello Dracula". A sostenerlo è Matteo Renzi, che sul suo blog spiega come questo modello "per anni è stato la base di alcuni ministri del centrosinistra e del governo Monti". E promette che "se dopo le elezioni torneremo al governo dovremo riprendere il ragionamento dall'Irpef e non solo da quella".