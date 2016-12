Renzi: l'Italia non è più l'epicentro della crisi in Europa

"Noi in Italia non siamo gli sfasciacarrozze, l'Italia non è più il malato d'Europa. Non c'è più il problema dell'Italia in Ue, ma c'è una tensione generale per cui tutti dobbiamo lavorare" a "ridurre il debito".



"Il mio obiettivo non è avere più flessibilità per l'Italia: oggi serve qualcosa di più delle regole di Bruxelles e tutti dobbiamo farcene carico", ricorda Renzi, che sul tema flessibilità e la querelle coi vertici Ue non fa alcun passo indietro. "Se la domanda è che Juncker non è d'accordo con le politiche di flessibilità, beh queste politiche sono un dato oggettivo delle politiche della commissione. Se la domanda è che l'Italia ha fatto poco, no, non è vero: l'Italia ha fatto molto". "Noi faremo la nostra parte per cambiare la politica economica di questo grande continente. Se in questi anni l'Italia è stata remissiva in Europa non significa che anche adesso si debba continuare con una politica di subalternità".



"L'austerità - ha proseguito il presidente del Consiglio - non è solo risparmio ma è pensare che si possa fare a meno della crescita e degli investimenti e che l'unico modello è rigore e budget. Bisogna far ripartire la crescita", ha concluso.



Fisco, 2015 anno di recupero - "Il 2015 è stato l'anno record del recupero dell'evasione fiscale", ha detto Renzi, aggiungendo: "Noi dobbiamo stare molto attenti a come spendiamo i soldi perché non sono i soldi di un politico ma degli italiani".