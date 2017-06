Renzi: grande coalizione con Berlusconi? Tutto può accadere

"La grande coalizione con Berlusconi non è l'opzione mia, non è di Berlusconi, non lo è di nessuno. Le grandi intese arrivano, se arrivano, quando c'è lo stallo". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi, aggiungendo: "Questo potrà accadere comunque, non raccontiamo balle agli italiani. E' normale - aggiunge Renzi a Repubblica - che se uno non ha i numeri in Parlamento li deve trovare".