Renzi: "Avrò i voti per le riforme e col Jobs Act arrivano assunzioni"

20:31 - Quest'anno "ci saranno molte più assunzioni che licenziamenti". A prevederlo è il premier Matteo Renzi, che si dice "pronto a scommetterlo. Molto dipenderà dal Jobs act, che rende molto più semplice assumere". Per Renzi si tratta di "una grande rivoluzione perché porterà finalmente l'Italia fuori dalle secche della disoccupazione".

"Sul fisco non dobbiamo fare pasticci, chi ci ha preceduto ha combinato dei pasticci. Dobbiamo fare un fisco semplice: da un lato stangare quelli che non pagano le tasse, ma non creare un clima di oppressione. La prima bozza andava bene a Equitalia, meno all'Italia. Serve una riforma che semplifichi il sistema italiano". Dice ancora Renzi.



E sull'economia italiana il premier è ottimista. "Noi abbiamo promesso alle elezioni europee che cambiavamo verso all'Europa, lo diciamo a bassa voce perché non vorrei che si preoccupassero a Bruxelles o Francoforte, ma i segnali stanno arrivando. Lo spread non è più una minaccia o una parolaccia e soprattutto tanti fattori portano l'Italia nelle condizioni migliori. E' veramente la volta buona per rimettere in moto il Paese".



Immigrazione, no ad allarmismi - "Niente allarmismi e niente visioni superficiali. Tutte le ipotesi sono in campo. Quello che è importante è non sparare numeri a casaccio". Così Matteo Renzi al Tg1 risponde a proposito delle parole di Bernardino Leon sull'emergenza migranti e sull'ipotesi del blocco navale. E quando il discorso cade sulla crisi libica il premier aggiunge: "E' un momento delicato, l'Italia sta costruendo sostegno internazionale per risolvere la crisi in Libia".



Riforme, voti ci saranno - "Sono assolutamente certo che in Parlamento i voti sulle riforme ci saranno. Quelli del Pd che vogliono discutere avranno le assemblee dei gruppi e la direzione del partito. La proposta che io farò è che si vada esattamente nella direzione che abbiamo seguito fino a oggi".



Ok aperture del M5S ma niente perdite di tempo - Renzi, poi, parla anche delle aperture ricevute dal M5S: "Se il Movimento 5 Stelle vorrà dialogare su riforme come quella della Rai le porte sono aperte, spalancate. Ma se vogliono perder tempo si accomodino altrove".