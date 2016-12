Renzi: "Abbassare le tasse è giusto, continueremo a farlo"

Abbassare le tasse è "giusto" e decisivo per la "competitività" e per questo il governo intende "continuare" sulla strada intrapresa anche con la "prossima legge di stabilità". Matteo Renzi lo scrive su Facebook, sottolineando che il suo governo ha sempre lavorato per alleggerire il fisco. "Lo abbiamo fatto con gli 80 euro, con il JobsAct, con l'Irap, con IMU e Irap agricola, con Imu e Tasi sulla prima casa, con il superammortamento".

"Qualche settimana fa - ricorda Renzi - avevo ufficialmente promesso ai presidenti di Abruzzo e Sardegna che avremmo evitato l'aumento delle tariffe aeroportuali decise da altri negli anni passati. Abbiamo mantenuto la promessa e il ministro Delrio ha presentato ieri insieme a Michael O'Leary il miliardo di investimenti di Ryanair in Italia, non solo ad Alghero o a Pescara. Ecco perche' da quando siamo al Governo lavoriamo per ridurre le tasse. Lo abbiamo fatto con gli 80 euro, con il JobsAct, con l'Irap costo del lavoro, con IMU e Irap agricola, con Imu e Tasi sulla prima casa, con il superammortamento. Continueremo con la prossima legge di stabilità".



"L'ultima volta che una tassa è stata alzata in Italia - prosegue - è stata l'IVA nell'ottobre 2013 da un governo precedente. Adesso la musica è cambiata e contemporaneamente abbiamo battuto tutti i record di incassi dalla lotta contro l'evasione (quasi 15 miliardi nel 2015)".



"Leggo tante critiche sulle nostre misure di politica economica", prosegue il premier che però rivendica: "Per l'Italia di oggi non conosco una ricetta migliore di abbassare le tasse e continuare con le riforme strutturali. Per rendere questo Paese finalmente più semplice e più giusto. E per dare a chi vuole investire - come ha fatto Ryanair - le condizioni di farlo. Viva l'Italia".