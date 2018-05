Regionali in Friuli-Venezia Giulia: vince il centrodestra, crollo dei Cinquestelle

"Il clima era buono, ma nessun sondaggio dava questi numeri: vedere la Lega con la più alta percentuale della storia dà un'enorme soddisfazione anche perché io sono anche il segretario regionale: un simile successo non era mai accaduto", ha aggiunto il Fedriga. "Venerdì, alla chiusura della nostra campagna elettorale, mi ha colpito l'accusa che ci veniva mossa, 'Salvini dice sempre le stesse cose'. E' proprio questo il punto. Noi non cambiamo idea ogni giorno, ragioniamo in modo coerente", ha quindi sottolineato.



Bolzonello: "Pronto a stare all'opposizione, lasciamo una Regione in ottima salute" - Tra i primi a complimentarsi con Fedriga il candidato del centrosinistra Sergio Bolzonello: "Ho sentito Massimiliano Fedriga al telefono e mi sono complimentato per il risultato che ha ottenuto, io ora starò all'opposizione con lo spirito di chi sa di lasciare una Regione in ottima salute e che tale dovrà rimanere nei prossimi 5 anni".



Berlusconi: "Clamorosa sconfitta del M5s" - Il voto in Friuli è stato commentato anche da Silvio Berlusconi. "La vera clamorosa sconfitta, in questa tornata elettorale, è quella del Movimento 5 Stelle, il cui candidato dimezza la percentuale delle politiche, mentre il voto alla lista grillina è addirittura meno di un terzo del consenso ottenuto il 4 marzo", ha detto infatti il leader di Forza Italia.



M5s: "Esito in Friuli Venezia Giulia non legato a Politiche" - Di tutt'altro avviso i pentastellati. "Il dato che rileviamo è che ogni qualvolta che il M5s non è in partita, quasi la metà degli elettori rinuncia a votare - hanno commentato infatti i capigruppo del Giulia Grillo e Danilo Toninelli -. Da questo risultato, che non va ovviamente confrontato con quello ottenuto alle ultime politiche visto che si tratta di elezioni profondamente differenti, bisogna ripartire per costruire una proposta per il Friuli Venezia Giulia ancora più convincente".