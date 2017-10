Referendum sull'autonomia, il governo pronto a trattare

"L'esito del referendum in Lombardia e Veneto conferma l'importante richiesta di maggiore autonomia per le rispettive regioni. Il governo è pronto ad avviare una trattativa". Lo afferma il sottosegretario per gli Affari regionali, Gianclaudio Bressa. Da parte sua il governatore veneto Luca Zaia replica: "Incalzeremo l'esecutivo". E, su una possibile candidatura a livello nazionale, ribatte: "Io non potrei lasciare un presidio come il Veneto".