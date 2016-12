Referendum, Renzi: "Migliaia gli indecisi, ora siamo a un bivio. Contro di me c'è l'accozzaglia del No"

Matera, Potenza, Benevento, Caserta: il premier fa quattro tappe al Sud in un giorno, con un ritmo che terrà fino al voto. A Potenza e Benevento lo accolgono proteste, ma lui professa un animo "zen". Un uomo in platea a Matera arriva a urlare che Massimo D'Alema "deve morire" e lui subito redarguisce lui e i più intemperanti sostenitori del Sì: "Buoni, tranquilli". Ma dal palco non lesina comunque stoccate agli avversari: "Se avesse avuto la poltrona che chiedeva, D'Alema non avrebbe fatto tutto questo casino". Ma rimprovera chi si spinge oltre, come Vincenzo De Luca con l'attacco a Rosy Bindi: "Te possino". E intanto ostenta ottimismo: "Vincerà il Sì, la maggioranza silenziosa è con noi".



Dal palco del Sì, con alle spalle bandiera italiana ed europea, spiega la posta in gioco: "Non me ne frega niente del mio futuro: da boy scout a premier, non ho bisogno di aggiungere una riga al curriculum. Quando sarà il momento me ne andrò con un inchino e senza polemiche". Ma se vince il Sì l'Italia sarà più "stabile" per "dare le carte" del cambiamento in Europa e lavorare alla "ripartenza" del Sud. Se vince il No, invece, c'è instabilità ("Non preoccupano i mercati azionari, ma l'effetto di sfiducia nei mercati rionali") e il ritorno di chi "pur di fare dispetto a me, e' disposto ad impantanare l'Italia: io non sono bravo a galleggiare, col No vi tenete quelli di prima".



Renzi 'chiama' i voti del centrodestra e quelli grillini ("Con i rimborsi del Senato pagano la casa a Rocco Casalino", attacca). Mentre assicura che gli elettori Dem sono con lui. Ma la minoranza Pd per il No ribatte con due appelli, uno di cento under 40 di sinistra e uno di esponenti anche cuperliani. E avverte di non dare niente per scontato: eviti, dice Roberto Speranza al segretario, di usare "l'arroganza del Ciaone".