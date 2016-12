Referendum, Brunetta: "Renzi imbroglione, usa la scheda elettorale come spot per il Sì"

La scheda elettorale per il referendum costituzionale mostrata da Matteo Renzi in tv "è un vero e proprio spot per il Sì". E' quanto ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, il quale ha attaccato il premier sulla scelta del quesito proposto agli italiani: "E' una domanda confezionata ad arte per invogliare a scrivere Sì, un imbroglio bello e buono". La risposta del ministro Boschi: "Il quesito è il titolo della legge, non c'è nessun imbroglio".