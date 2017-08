Raid in Libia nel 2011, Salvini: "Napolitano andrebbe processato" | L'ex presidente: attacchi inauditi

Salvini commenta l'intervista a Napolitano apparsa sulle pagine di "La Repubblica", in cui l'ex presidente ricorda che la scelta di bombardare Gheddafi fu dovuta all'Onu e non "non ci fu una decisione italiana a se stante". Inoltre ricorda che "potemmo tutti renderci conto della riluttanza del presidente Berlusconi a partecipare all'intervento Onu in Libia". Tanto che, aggiunge, l'allora premier pensò addirittura di dimettersi in dissenso da quella mossa. "Però - precisa , non poteva che decidere il governo in armonia con il Parlamento, che approvò con schiacciante maggioranza due risoluzioni gemelle a Camera e Senato, con l'adesione anche dell'allora opposizione di centrosinistra. La legittimazione di quella scelta da parte italiana fu dunque massima al livello internazionale e nazionale".



Le reazioni - Subito sono arrivate diverse reazioni al tweet del leader della Lega. A cominciare dal presidente del Pd a Palazzo Madama Luigi Zanda, che dice: "C'è un momento in cui l'essere il campione degli antisistema diventa sabotaggio nei confronti dell'Italia. La dichiarazione sul presidente Napolitano dice che questo limite è stato superato".



Cicchitto: "Un rischio per la libertà" - Interviene anche Fabrizio Cicchitto, presidente della commissione Esteri alal Camera: "Alla luce di quello che minaccia Salvini sul presidente Napolitano, mi auguro che un tipo del genere non arrivi mai al governo perché è evidente che sarebbe a rischio la libertà di chiunque ha una posizione diversa dalla sua. Francamente non so come Forza Italia possa realizzare un'alleanza per il governo nazionale con lui".



Finocchiaro: parole di Salvini vergognose - "Da Salvini parole vergognose contro Napolitano. La ricerca di visibilità non può superare il limite del rispetto per le nostre istituzioni". Lo scrive su Twitter Anna Finocchiaro, ministra per i Rapporti con il Parlamento.



De Vincenti: al solito parole Salvini ignobili - "Come al solito da Salvini parole ignobili. Siamo con Napolitano". Lo scrive il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.