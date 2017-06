Rai, Mario Orfeo è il nuovo direttore generale

Il Cda Rai ha nominato, dopo l'intesa con gli azionisti nell'assemblea totalitaria, Mario Orfeo come direttore generale, in sostituzione del dimissionario Antonio Campo Dall'Orto. Sette i voti favorevoli, compreso quello del presidente Maggioni, contrario solo Freccero. Orfeo ha subito partecipato al cda per i primi adempimenti e l'assegnazione delle deleghe. Orfeo, classe '66, già direttore del Messaggero e del Tg2, è direttore del Tg1 dal 2014.