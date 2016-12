22 gennaio 2015 Quirinale, Giancarlo Magalli su Facebook: "Insurrezione sorridente, è ora di cambiare" Spopola nei sondaggi per la successione a Napolitano, si moltiplicano gli appelli

22:37 - Il fenomeno Magalli sul web non accenna a placarsi. Il popolo del web ha già deciso: è Giancarlo l'uomo giusto per il Quirinale. Anche noi una settimana fa ci eravamo occupati del movimento nato su Facebook per sostenere la candidatura del conduttore de I Fatti vostri. Ora sul social network è direttamente Giancarlo a parlarne postando una foto che lo vede con una corona in testa. Dopo Re Giorgio, Re Giancarlo. Ecco il suo post:

Oggi è stata una giornata lunga e piena di avvenimenti che voglio condividere con voi perché ne siete parte in causa.

La volata nel sondaggio de il Fatto Quotidiano ha provocato moltissime reazioni. Mi hanno cercato, nell'ordine, Bruno Vespa, il Tg2, il Tg4, Tg5, Agorà ed una quindicina di giornalisti. A tutti ho cercato di spiegare come il nostro sia soprattutto un segnale che vogliamo lanciare, con passione ed impegno, per significare a chi di dovere che è veramente ora che qualcosa cambi. Io sono stato scelto da tanti amici del Web come volto di questa insurrezione sorridente, come ho voluto chiamarla, ma avrebbero potuto scegliere molti altri volti al posto del mio e la protesta sarebbe stata egualmente efficace, perché la faccia da mettere è, sì, importante, ma quelle che contano sono le facce da togliere.

Mi ha chiamato anche un giornalista de Il Fatto. Ha scherzosamente cercato di farmi dire due cose: la prima è che sarei pronto a ritirarmi dal ballottaggio, come a dire che lo scherzo è finito… e poi che i miei voti se li potrebbe prendere Rodotà che a me è persona che non dispiace. Ecco, io ho detto di no ad entrambe le proposte, perché sarebbe stato prendere in giro le migliaia di persone che hanno sostenuto questa pazza idea, pur sapendo tutte perfettamente che si tratta solo di un gesto simbolico.

Quindi se domattina doveste leggere sui giornali che mi ritiro dal ballottaggio o che regalo i miei voti, non credeteci!

La mia faccia è e resta a disposizione di chi vuole usarla per esprimere il suo sdegno, la sua indignazione, ma soprattutto la sua speranza.

Un abbraccio a tutti.

