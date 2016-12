15 gennaio 2015 Facebook vota Magalli al Quirinale L'autore e conduttore televisivo, diventato eroe social, viene proposto per il dopo Napolitano: c'è anche una pagina dedicata con migliaia di sostenitori Tweet google 0 Invia ad un amico

12:16 - Ha già seimila sostenitori ma non si sa quanti tra questi siano grandi elettori. Su Facebook ecco "Magalli al Quirinale", la pagina satirica per lanciare la candidatura dell'autore e conduttore televisivo per la successione a Napolitano.

Magalli, grazie a Photoshop, è già installato nello studio del Quirinale pronto a registrare il videomessagio di fine anno o in un sala del palazzo presidenziale per accogliere i coniugi Obama o in primissima fila nella marcia di Parigi.



La pagina "Magalli al Quirinale" è solo l'ultima espressione della Magallimania esplosa negli ultimi mesi sui social network, merito di un finto articolo comparso sul web e poi divenuto virale. Nel pezzo si raccontava la storia di una anziana bergamasca ossessionata dal conduttore, tanto da costringere il marito a girare nudo per casa indossando solo una maschera di Magalli. Migliaia i commenti, i fotomontaggi e i tweet. Fino al gruppo che sostiene la sua elezione al Colle. Ora non resta che verificare se la "carta coperta" di Renzi per il Quirinale non sia proprio lo storico volto de "I fatti vostri".