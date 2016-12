1 marzo 2015 Primarie Pd, De Luca vince in Campania Nelle Marche il candidato sarà Ceriscioli L'ex sindaco di Salerno: "Sarà una rivoluzione". La soddisfazione di Guerini per i votanti alle urne: "Ottima affluenza, 40mila nelle Marche, 160mila in Campania" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:08 - Vincenzo De Luca vince le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato a presidente della Campania. Nelle Marche la spunta l'ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli. Soddisfatto il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini. "Ottima affluenza, 40mila nelle Marche e 160mila in Campania - ha dichiarato -. E' un segno importante della validità di questo strumento che qualcuno vorrebbe frettolosamente archiviare".

"Il primo risultato sarà una straordinaria partecipazione oltre le aspettative", ha scritto su Twitter il presidente del Partito Democratico della Campania, Stefano Graziano, pochi minuti dopo la chiusura dei seggi. Gli fa eco il segretario del Pd delle Marche, Francesco Comi. "Quella che ci consegna questa giornata è una grande vittoria, dei cittadini e delle forze politiche del centrosinistra. Oltre 40mila votanti in una regione con un milione e mezzo di abitanti è un dato straordinario e unico a livello nazionale".



Campania, De Luca: "Sarà una rivoluzione" - "E' stata una sfida eroica, sarà una rivoluzione democratica. E' stato un voto libero. Si apre una fase di unità e concretezza dei programmi. Non sarà una passeggiata, ma sono fiducioso". Questo il commento da vincitore, a spoglio in corso, di Vincenzo De Luca al momento del suo arrivo a Napoli.



Marche, vittoria di Ceriscioli - L'ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli ha vinto le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato a presidente delle Marche, battendo con il 52,53% dei consensi (22.760 voti assoluti) l'assessore regionale al Bilancio Pietro Marcolini, come lui del Pd, che si è attestato al 46,11% (19.979 voti). "Ha vinto il cambiamento" il primo commento di Ceriscioli. Distaccatissima la candidata dell'Idv, Ninel Donini.



Ceriscioli: "Ha vinto il cambiamento" - "Ha vinto il cambiamento, un'alternativa vera, e il programma che ho presentato girando in lungo e in largo la regione". Luca Ceriscioli festeggia a Pesaro, la città di cui è stato sindaco per dieci anni. "Il risultato eccezionale - dice - è la straordinaria partecipazione al voto, il sentimento di giocarsi il futuro con le primarie. Onore delle armi allo sconfitto", Pietro Marcolini, e da domani "al lavoro per ampliare l'alleanza".