Primarie, Meloni: "Ok in tempi rapidi Ballottaggio? Sono sicura: arrivo io"

A proposito dei suoi concorrenti, la leader di Fratelli d'Italia ha assicurato: "Non temo né Raggi né Giachetti ma, se non arrivassi al ballottaggio, voterei Raggi, anche se trovo deludente la storia di M5s perché speravo di avere degli alleati in Parlamento su alcuni argomenti di rottura. Poi ho capito che per loro l'unica cosa importante è che loro sono puliti e gli altri spazzatura e non ti aiutano mai a portare a casa un risultato".



"Centrodestra, naturale il ricambio generazionale" - A proposito delle dinamiche in atto nel centrodestra per queste elezioni comunali, ha spiegato: "A me non interessa rottamare nessuno nè mi interessa la leadership del centrodestra. Ma che a un certo punto debba esserci un ricambio generazionale sta nella natura delle cose". E in merito alla scelta di Berlusconi di mantenere il suo candidato Guido Bertolaso: "Mi sembra un'impuntatura dire 'questo è il mio candidato e rimane'. Noi abbiamo fatto le nostre scelte perché vogliamo vincere a Roma e non voglio fare regali a questo governo e soprattutto non voglio regalare la mia città".



Bertolaso: "Ridicolo chiedere ora le primarie" - "Chiedere le primarie a due mesi dalle elezioni, dopo che mi hanno chiesto in ginocchio di candidarmi e dopo le gazebarie con 47mila romani che hanno votato, è ridicolo. Sono già stati fatti tutti i processi necessari per arrivare ad un candidato unico. Oggi che vogliamo fare? Ricominciare da capo? Adesso è ridicolo". Così il candidato sindaco di Roma per Forza Italia Guido Bertolaso ai microfoni di "Roma Chiama 88.100 Fm", il talk radio che va in onda su Elle Radio.