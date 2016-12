Ponte sullo Stretto, ipotesi ferroviaria Delrio: "Sul mio tavolo nessun dossier"

Delrio ha precisato che "non si tratta di una riapertura dei giochi", perché "il sottosegretario ha semplicemente accolto l'invito fatto al governo di valutare l'opportunità di riguardare i costi e benefici di quel progetto". E ha conluso: "Se una forza politica o il parlamento ci invita a valutare se un domani potremo riaprirlo, noi non diciamo di no. Non abbiamo pregiudizi, la valutazione si fa sempre".



Intervenendo in Aula alla Camera, in riferimento ad una mozione di Ap sulla Salerno-Reggio Calabria, per quanto riguarda il progetto del Ponte sullo Stretto, De Caro ha sottolineato come si tratti di un "intervento che non è presente nell'agenda del governo e la cui complessità richiederebbe uno specifico approfondimento, che può tranquillamente essere rimandato ad altro momento".



Alfano: "Ok della maggioranza alla nostra mozione" - "Oggi alla Camera sì dalla maggioranza e dal governo alla nostra mozione sul Ponte sullo stretto. Il mezzogiorno riparte, un altro successo", scrive su twitter il ministro dell'Interno Angelino Alfano.



Vendola: "Non ci posso credere" - "Non ci posso credere, dalle parti Palazzo Chigi vogliono continuare a gingillarsi con il ponte sullo #Stretto. Un'opera inutile, dannosa, delirante. Un giorno un favore a Verdini e ai suoi seguaci, il giorno successivo un favore ad Alfano e ai suoi. Davvero un cambiar verso...". Questo il commento su Twitter di Nichi Vendola, presidente di Sinistra Ecologia Libertà.