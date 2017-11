Pisapia: "No all'autosufficienza, Pd smetta di guardare a centrodestra"

"Mettersi in gioco è un atto di resistenza, una cosa molto bella. Per questo Campo progressista continua a pensare al suo percorso. Saremo gli ultimi a cedere su unità e discontinuità", dichiara l'ex sindaco di Milano. "La prossima settimana è importante. Lunedì c'è il Pd, poi Mdp, a tutti loro diciamo che non siamo per una deriva testimoniale. Ma agli amici del Pd diciamo che senza unità non si vince, ma senza discontinuità è il Paese che perde. Tutti diano delle risposte".



"Non vogliamo un'altra Sicilia, non possiamo non fare di tutto per unire, nella discontinuità, per unire il centrosinistra. Qualcuno dice che è missione impossibile? No, sino all'ultimo giorno, dobbiamo provare", dice. "Non basta distruggere, bisogna costruire: non è tattica - aggiunge - è buona politica". E infine: "Chiedo un impegno vero, reale, su ius soli e biotestamento. Due leggi che non arriveranno da nessuna parte se avremo sconfitte come quella siciliana e di Ostia, che vedo non dico certa, ma possibile".



Boldrini: "Non credo ci siano le condizioni per un'alleanza con il Pd" - Laura Boldrini invece è scettica su una possibile alleanza con il Partito democratico. Il presidente della Camera, intervenendo all'incontro, obietta: "Di fronte a tante espressioni di indisponibilità credo che non ci siano più le condizioni per un'alleanza con il Pd. E io dico, purtroppo. Non sono contenta di questo". Poi la sferzata: "Basta con i bonus a pioggia, gli incentivi devono essere strutturali. I giovani devono sapere su cosa contare per poter vivere".



Speranza: "Destra forte per colpa dei nostri errori" - "Dobbiamo chiederci con coraggio la domanda sul perché la destra e i populisti sono forti. E' perché la politica di centrosinistra abbiamo sbagliato le politiche, siamo apparsi gli amici di quelli che ce la facevano, e non di chi finisce ai margini". Così il coordinatore di Mdp, Roberto Speranza, parlando all'assemblea di Campo progressista. Al Pd ribadisce: "Non dovete trattare con noi ma con i lavoratori".