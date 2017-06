Pd, Renzi: il dibattito sulle coalizioni addormenta gli elettori e non serve

Le continue esasperanti polemiche nel centrosinistra alla fine non fanno altro che agevolare il fronte avversario. E' stato sempre così. Ma se in tanti pensano che il problema sia soltanto dentro il Pd, e' chiaro che poi alle elezioni rischia di vincere qualcun altro", aggiunge Renzi. "Sconfitte come Genova fanno male - sottolinea -. Nel complesso numericamente abbiamo vinto più comuni degli altri, ma rispetto all'altra volta ne abbiamo persi di più. Quindi il giudizio non è positivo".



"Un abbraccio affettuoso a chi vorrebbe passare i prossimi mesi a guardarsi l'ombelico, a parlare di noi. Noi spalanchiamo le finestre e parliamo agli italiani. Se si perdono le elezioni è perché non si parla con la gente, non perché si fanno complicati giochi alchemici in quel di Roma. Il Pd ha risultati e una visione per i prossimi anni", afferma segretario del Pd. "Bene quel che abbiamo fatto nei Mille giorni e quel che sta facendo il governo Gentiloni. Da venerdì al forum dei circoli di Milano vogliamo parlare di dove vogliamo portare l'Italia nei prossimi tre anni. Il Pd e' l'unica forza che parla di contenuti: se si parla di contenuti non abbiamo nulla da perdere".



"Ha ragione Veltroni, non presentarsi contro ma per, è tema che giudico fondamentale", dice ancora Renzi durante la rassegna stampa del Nazareno .OreNove. "La discussione su cos'è la sinistra e come si vince o si perde non può essere staccata dalla realtà. E' di sinistra fare i convegni sugli esodati o fare l'anticipo della pensione? Chi combatte il precariato: chi fa dotte analisi o chi concretamente permette di aumentare i contratti di lavoro a tempo indeterminato? Si vincono o si perdono le elezioni sui risultati ottenuti e sulle idee concrete e i progetti per il futuro. Su questo siamo più forti di tutti, non abbiamo da inseguire le scie chimiche", coclude Renzi.