Pd, la minoranza annuncia: "Renzi ha scelto la strada della scissione"

"Io credo che il segretario abbia fatto molto bene a dare le dimissioni. Non dobbiamo avere paura della nostra gente. Non mi pare che andarsene risolva il tema della riflessione. Lo dico a Bersani: non è un cotto e mangiato per niente. Sull'apertura del congresso è impossibile tornare indietro". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Graziano Delrio a 'In mezz'ora'. E ha aggiunto: "Il segretario oggi non ha detto prendere o lasciare, ha detto io mi faccio da parte, pronti per il confronto. L'unità non si fa a prescindere".