Parlamentari verso le ferie: dall'8 agosto al 10 settembre Palazzi chiusi

Nel 2013 il Parlamento aveva chiuso i battenti per le ferie estive il 9 agosto, l'anno dopo il 7, nel 2015 e nel 2016 il 5 agosto. In continuità con il passato anche quest'anno i parlamentari dopo due mesi di lavoro andranno in vacanza già a partire dall'8 agosto (l'ultima seduta è il 7) fino al 10 settembre, per ben 34 giorni. Il record assoluto era stato toccato nel 2017, sotto il governo Gentiloni, con ben 39 giorni di pausa estiva: i lavori erano stati interrotti il 2 agosto.