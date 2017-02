Papa Francesco: politica rissosa, senza dialogo c'è la violenza

"In un società dove la politica si è abbassata tanto, e sto parlando della società mondiale, non di qui, si perde il senso della convivenza sociale". Lo ha detto Papa Francesco, in visita all'Università Roma Tre per incontrare la comunità dell'ateneo. Il Pontefice ha fatto riferimento agli insulti sui giornali, ai dibattiti in tv dove ci si interrompe. "Dove non c'è il dialogo c'è violenza", ha ammonito Bergoglio.