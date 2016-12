Padova, cade la giunta del leghista Bitonci. Il sindaco: "Tornerò in lizza senza traditori"

Davanti ad un notaio si sono presentati per sottoscrivere l'atto formale i consiglieri di Pd, M5S, Forza Italia, Padova 2020, e altri che dai gruppi della maggioranza erano già passati al gruppo misto. L'epilogo e' arrivato al termine di un lungo scontro interno alla maggioranza, soprattutto tra Lega e Fi.



"Abbiamo preso atto dell'implosione della maggioranza del sindaco Bitonci - ha spiegato il segretario provinciale del Pd Massimo Bettin - era evidente che nonostante i suo disperati tentativi era impossibile proseguire in una guida dignitosa, efficace e svolta nell'interesse collettivo". Ora vi sarà la nomina di un commissario prefettizio che traghetterà l'amministrazione fino alle nuove elezioni.



Il sindaco Massimo Bitonci: "Tornerò in lizza a Padova, ma senza i traditori". "Sicuramente mi ripresenterò alle prossime elezioni comunali a Padova, ma questa volta senza i traditori". Queste le parole del sindaco leghista dopo essere stato sfiduciato dalla maggioranza dei consiglieri, che hanno fatto così cadere la sua giunta.



Grillo: "La Lega è una garanzia". Non si fa attendere il commento del leader del M5s: "La Lega è sempre una garanzia...", scrive Grillo sulla sua pagina Facebook postando una foto di Matteo Salvini con il deposto sindaco di Padova Massimo Bitonci alla cui caduta dal notaio i pentastellati hanno contribuito.



Senatori Pd: "Salvini parla ma non sa amministrare". A catena anche le razioni del Partito Democratico: "Salvini in gita a Firenze mentre a Padova cade giunta del suo pupillo. Lega parla tanto ma non sa nemmeno amministrare una città", scrive il senatore Stefano Esposito. E Francesca Puglisi: "Bitonci era il delfino di Salvini. Evidentemente non basta andare in Tv a urlare contro il Governo per governare bene una citta'". Conclude Salvatore Tomaselli: "Professano soluzioni in Tv e poi appena amministrano vengono commissariati come Bitonci a Padova. E a rimetterci sono i cittadini".



Forza Italia, dal canto suo, ha sospeso dal partiro i due consiglieri che hanno sfiduciato il sindaco, determinando così la caduta della giunta: Manuel Bianzale e Carlo Pasqualetto. Ad annunciarlo Gregorio Fontana, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fi, che ha parlato di "errore gravissimo" da parte dei due.



Gregorio Fontana: "Comportamento inaccettabile". "In merito alla vicenda politica che ha portato alla presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Padova Massimo Bitonci - ha dichiarato Fontana - il coordinamento nazionale di Forza Italia ritiene grave e inaccettabile il comportamento dei consiglieri comunali di Forza Italia Manuel Bianzale e Carlo Pasqualetto, i quali sottoscrivendo tale mozione di sfiducia hanno compiuto un atto politico grave e del tutto a titolo personale. Pertanto ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto di Forza Italia si sospendono in via immediata i consiglieri comunali da ogni attività politica del Movimento. Con tale atto, sempre secondo quanto previsto dallo Statuto, è aperto d'ufficio nei loro confronti un provvedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri che potrà valutare una loro definitiva espulsione".