Padoan: Su Mps gravi le parole di Borghi | La replica: Il Pd ha distrutto la banca

Il Tesoro è oggi primo azionista del Monte. "Ho il dovere di ricordare a tutti gli attori politici che la fiducia si costruisce poco per volta, progressivamente, ma basta poco per distruggerla, tirandosi dietro i risparmi degli italiani che a parole si vorrebbero tutelare", ha affermato Padoan in una nota.



"Per tutta la scorsa legislatura - ha spiegato il ministro - diversi governi hanno lavorato a un piano credibile di messa in sicurezza e rilancio di Banca Monte dei Paschi di Siena. Nel 2017 abbiamo avviato un piano sostenibile che ha posto le basi per un rilancio duraturo. I risultati del primo trimestre del 2018 dimostrano che il piano è ben congegnato e che il management lo sta implementando in modo efficace".



Nel contratto la proposta di cambiare l'assetto di Mps - Ma che cosa ha detto l'esponente leghista da far scattare l'ira di Padoan? Nel contratto di governo fra Lega e Cinque Stelle, c'è un punto "su Mps. L'intento, abbastanza condiviso da tutte e due le forze - ha spiegato Borghi - è che la banca deve essere ripensata in un'ottica di servizio". "In buona sostanza l'obiettivo è abbandonare l'idea di farci i profitti vendendola a chissà chi, ma mantenerla come patrimonio del Paese".



La replica di Borghi a Padoan - Intervenendo a Tgcom24, il senatore Borghi Aquilini della Lega ha risposto con toni molto duri al ministro dell'Economia: "​Una faccia di tolla così l'ho vista raramente... Guardando il grafico del prezzo dell'azione di Mps da cinque anni a questa parte - corretto per i vari aumenti di capitale - il prezzo del Monte dei Paschi è andato da 1400 a 2. Questo è il Pd: ha distrutto 50 miliardi di valore della più antica banca del mondo, e se da 2 va a 1,99 è colpa di Borghi? Queste persone pazze per la rabbia di essere stati estrusi dal potere, arrivano al paradosso. Io sono un semplice deputato ed è colpa mia il crollo del Mps? Padoan e il suo partito hanno fatto saltare 50 miliardi di valore e l'oscillazione di borsa di un giorno è colpa mia? Cos'è la cosa nuova che vogliamo fare? Intendiamo fare quello che in campagna elettorale abbiamo detto che avremmo fatto".



E sul difficile rapporto con l'Europa Borghi spiega: "Il primo cambiamento riguarda la posizione: il nostro intento è spostare l'Italia da una posizione genuflessa a una posizione in piedi. Finora siamo stati il figlio discolo da castigare e possibilmente da spolpare. Tutto sommato in continuità con qualche secolo di storia. Vogliamo che l'Italia sia in piedi, vogliamo guardare gli altri da pari a pari visto che paghiamo l'Unione, non riceviamo soldi come la Grecia. E se gli altri paesi sono preoccupati è un buon segno".