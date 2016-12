Omicidio stradale, il Senato dice sì Alcool e droga, si rischiano 27 anni

Palazzo Madama, nonostante il parere contrario del governo, ha infatti tagliato dal ddl l'estensione della pena della reclusione, da sette a dieci anni, per i conducenti di veicoli che provocano la morte di una persona in seguito a un attraversamento con semaforo rosso, a un'inversione del senso di marcia o a un sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale.



Questa pena si applica ora solo a chi, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5, provoca la morte di una persona. Con tasso superiore, invece, la reclusione prevista è da otto a dodici anni.



Chi invece provoca lesioni gravi in seguito a un attraversamento del semaforo rosso, un'inversione del senso di marcia, un sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale rischia la reclusione da nove mesi a due anni.



Il tweet di Renzi - "Un impegno che ho preso da sindaco con famiglie vittime di incidenti: punire omicidio stradale. Oggi prima lettura ok Senato". E' il tweet con cui il premier saluta il via libera di Palazzo Madama al ddl.



Con alcool e droga si rischiano 27 anni - Se il ddl non sarà modificato a Montecitorio, i pirati della strada rischieranno fino a 27 anni di carcere. E' questa infatti le pena massima prevista per chi guidando in stato di ebbrezza (superando certi valori del tasso alcolemico) o sotto l'effetto di droghe uccide più di una persona e si dà alla fuga.



Senza omissione di soccorso gli anni di carcere sono 18. Se invece la vittima è una, il colpevole rischia fino a 12 anni di carcere, che diventano 18 se fugge dalla scena dell'omicidio.



Per quanto riguarda la patente, in caso di omicidio stradale, il ddl prevede una sospensione che può arrivare fino a 30 anni.