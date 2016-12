Ok bipartisan della Camera, il reato di depistaggio è legge

La Camera ha approvato con 325 sì, un solo no e 14 astensioni la legge che introduce il reato di frode in processo penale e depistaggio, che sarà da ora in poi punito con il carcere da 3 a 8 anni, che salgono a 12 se si procede per strage. Il testo era stato proposto da Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione vittime della strage di Bologna. "Una scelta giusta, un atto dovuto", ha commentato il premier Matteo Renzi.