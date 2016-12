Mussolini: telecamere in strutture anziani, bimbi e disabili

"Servono le telecamere nelle strutture per anziani, bambini e disabili. Tanti hanno già la telecamera in auto, sul cruscotto. Serve per l'assicurazione. E' un fatto di tutela per chi opera bene e smaschera i delinquenti". Lo afferma l'europarlamentare Alessandra Mussolini a 'Domenica Live' su Canale 5. La Mussolini ha poi aggiunto: "In queste strutture serve formazione perché ci sono quelli che non sono neanche educatori e operatori sanitari".