Montecitorio, nuove assunzioni a Camere sciolte: pronti i bandi

Dopo 16 anni arriva il primo concorso a Montecitorio per nuove assunzioni. A Parlamento sciolto e a meno di un mese dalle prossime elezioni Politiche, secondo quanto apprende l'agenzia di stampa AdnKronos, l'Ufficio di presidenza della Camera è stato convocato per approvare bandi di concorso pubblico per l'assunzione di consiglieri parlamentari e documentaristi.