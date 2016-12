Milena Mastromarino, una pornostar all’Assemblea Nazionale del Partito Democratico

Di cosa si occupa nella vita?

“Sono delegata nazionale per il Pd in Puglia, dove vivo. La politica per me è un hobby perché come lavoro ho una agenzia immobiliare. Recentemente inoltre ho intrapreso la carriera di porno-attrice: mi sono proposta direttamente tramite e-mail a Rocco Siffredi perché ho sempre avuto questa passione. A gennaio uscirà il mio primo film erotico che sto girando proprio con lui a Budapest”.



Sesso e politica possono andare d’accordo?

“Può sembrare che non vadano di pari passo ma sono due cose che tengo nettamente distinte. La politica è una mia grande passione che avevo sin da ragazzina: il porno invece potrebbe rappresentare per me una vera e propria carriera"



Si è mai sentita discriminata per il suo aspetto fisico negli ambienti politici?

“No. Ho la sensazione che le donne mi guardino un po' storto ogni tanto. Dagli uomini ho sempre ricevuto massimo rispetto tranne qualche battutina come "finalmente una bella donna anche a sinistra!". Vedremo se a dicembre, a ridosso dell’uscita del mio primo film hard, cambierà qualcosa quando dovrò presentarmi in Assemblea".



Sul web gira un suo selfie con Renzi. Che rapporto hai con lui?

“Non c’è mai stato un rapporto con Renzi: seguo i suoi comizi in giro per l’Italia e la sua politica. Di lui mi piace il carisma e il fatto che ha aperto la strada ai giovani. Io sono entrata nel Pd portando la mia inesperienza”.



Cosa ne pensa delle sue riforme?

“Non saprei dire nulla sulla manovra. Ho avuto numerosi impegni ultimamente e non ho potuto concentrarmi sui contenuti della legge. Ho girato tante scene del film a Budapest. Adesso sto seguendo la campagna per il referendum ma non vi dico cosa voterò. Il 4 dicembre sicuramente sarò in Italia”.