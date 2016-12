Milano, faccia a faccia Parisi-Sala a Edicola 2.0 e su Tgcom24

Le periferie dimenticate. I quartieri che cambiano volto. Il patrimonio culturale milanese e le famiglie. Sette argomenti, mezz’ora di tempo a testa. In vista del ballottaggio per le elezioni comunali 2016 i due candidati sindaco Giuseppe Sala (centro sinistra) e Stefano Parisi (centro destra), nell’ambito di un ciclo di iniziative culturali che avranno come tema la città di Milano, saranno intervistati nella prima edicola di nuova generazione della città, l’Edicola 2.0 di corso Garibaldi 83. La diretta del confronto verrà trasmessa da Tgcom24 (canale 51 del digitale terrestre) a partire dalle 16.

Edicola 2.0 si è già caratterizzata come punto di riferimento per il centralissimo quartiere di Brera, essendo collocata in un luogo di grande passaggio, tra piazza Gae Aulenti e piazza Duomo. Portierato diurno, presentazioni di libri ed iniziative culturali, Edicola 2.0 sta diventando un punto nevralgico per Milano. Per questo motivo si è pensato di portare i due candidati sindaco tra la gente. Lì, tra giornali e schermi televisivi, Parisi e Sala potranno spiegare i punti del loro programma rispondendo alle domande dei due giornalisti Enrico Fedocci ed Arianna Giunti che hanno creato l’Edicola 2.0 e che, oltre a questo faccia a faccia, stanno organizzando una serie di altri eventi, come quello dell’inaugurazione in cui l’architetto Stefano Boeri ha parlato del suo Bosco Verticale e di come svilupperebbe la Milano del futuro.