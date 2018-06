Migranti, Salvini: "Macron ha un cuore grande, tocca alla Francia"

"Sono sicuro che, con il presidente francese Macron, che ha un cuore così grande, dopo la Spagna toccherà alla Francia e poi magari al Portogallo e a Malta" accogliere i migranti. E' quanto ha detto Matteo Salvini a un comizio elettorale in vista dei ballottaggi a Cinisello Balsamo (Milano). "Finalmente si ricomincia a ragionare - ha aggiunto -. Fin qui ho lavorato per ridurre gli sbarchi. Ora inizierò a lavorare per aumentare le espulsioni".