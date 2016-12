Migranti, Renzi attacca l'Europa: "Va su Marte, ferma a Idomeni"

Ok accordo con Turchia, ma rispetto valori - Per l'accordo con la Turchia, "non è questa la sede di recuperare il filo storico della relazione tra Ue e Turchia, errori sono stati commessi in passato da alcuni Paesi ma il negoziato è un punto diverso. E' giusto fare l'accordo con la Turchia ma ci sono principi che sono per noi fondamentali a partire dai diritti umani e dalla libertà di stampa".



"Fatti gli hotspot, ma non i rimpatri" - Inoltre, il premier, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo a Bruxelles, precisa: "La questione migratoria andrebbe inserita in un quadro più normale, più logico ma è difficile per la mancanza di attuazione di un progetto che prevedeva hotspot, riallocazione e rimpatri. Gli hotspot sono stati fatti, le riallocazioni e i rimpatri no".



Ue: "Più centri per i rimpatri in Italia" - In Italia i "luoghi di accoglienza per i migranti che devono essere rimpatriati rimangono estremamente limitati e al di sotto della soglia dichiarata nella road map, con serie sfide per la rapida attuazione delle operazioni di rimpatrio". Lo si legge nella Comunicazione della Commissione europea sui ricollocamenti. I posti per i minori non accompagnati sono in linea ma la Commissione Ue chiede di metterne a disposizione un numero maggiore.