Migranti, ok definitivo della Camera: minori soli non potranno essere respinti

Via libera definitivo dal Parlamento al decreto sui migranti che contiene le norme per proteggere i minori stranieri non accompagnati . I bambini e i ragazzi non ancora maggiorenni, che arrivano in Italia senza una famiglia, non potranno essere respinti ma avranno gli stessi diritti dei loro coetanei dell'Ue. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 375 voti a favore, 13 contrari (Lega) e 41 astenuti (tra cui Forza Italia).

Con il via libera alla legge sui minori stranieri non accompagnati vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell'età e di identificazione, garantendone l'uniformità a livello nazionale. Prima dell'approvazione del ddl non esisteva un provvedimento di attribuzione dell'età, che d'ora in poi sarà invece notificato sia al minore che al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso.



Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura. Viene regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all'interno delle quali i minori possono risiedere non più di 30 giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati, con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati. Viene poi attivata una banca dati nazionale dove confluisce la "cartella sociale" del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso.



E' inoltre prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle Autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell'interesse del minore.



Gentiloni: "Scelta di civiltà" - "Il Parlamento ha approvato la legge per i minori stranieri non accompagnati. Una scelta di civiltà per la tutela e l'integrazione dei più deboli". Questo il commento su Twitter del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.



Boldrini: "Società che garantisce diritti è più forte" - Una società che garantisce diritti è più forte. Bene l'approvazione Montecitorio delle misure a tutela minori stranieri non accompagnati". Così su Twitter la presidente della Camera Laura Boldrini.