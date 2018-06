"Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Vicenza, appoggiando in piazza il candidato sindaco Francesco Rucco. Sulle Ong ha poi affermato: "Stiamo lavorando sul tema e ho le mie idee: quello che è certo è che gli Stati devono tornare a fare gli Stati e nessun vice scafista deve attraccare nei porti italiani".

Prima missione a Pozzallo - Salvini si prepara intanto a raggiungere Pozzallo (Ragusa), teatro del primo sbarco di migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Arriverà in città domenica in una tappa dall'alto valore simbolico, perché Pozzallo è anche sede di un hotspot ed è tra le città siciliane più coinvolte nei flussi dal Nord Africa. "Voglio andare in Sicilia per monitorare gli sbarchi - dice il ministro -. Adesso si sono un po' calmati, ma solo perché c'è il mare mosso...". Salvini sarà nel porto alle 15 mentre alle 12 incontrerà a Catania i cittadini in piazza Verga, al mercato. E concluderà la sua tappa siciliana a Modica.



Intanto, il ministro parla di uno dei temi storici della Lega, l'autonomia, dicendo che sul fronte di "Lombardia e Veneto dipende tutto da Fontana e Zaia, tuttavia posso testimoniare con grande felicità che tante altre regioni del Centro e del Sud stanno chiedendo lo stesso: spendere meglio i propri soldi".



Infine, il neoministro afferma: "Spero nel prosieguo dell'attività di governo di arrivare a inserire pezzi del programma del Centrodestra. In tal senso mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo e convincerlo lungo il percorso".