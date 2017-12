"L'Italia - ha poi sottolineato Gentiloni - non solo però solo in prima linea nello sconfiggere i trafficanti, ma lavora per i diritti umani, aprendo addirittura per la prima volta, come è accaduto due giorni fa un corridoio umanitario diretto per i rifugiati dai campi in Libia all'Europa e in Italia". Il motivo, ha spiegato il premier, è che "noi tuteliamo i nostri interessi nazionali e lo facciamo sempre in amicizia con gli altri Paesi", senza considerare "l'interesse nazionale come qualcosa che si contrappone ad altri Paesi".



"Presto una missione in Niger" - Il presidente del Consiglio ha quindi parlato del terrorismo internazionale, spiegando che in questi anni "è andato consolidandosi in questi anni nel Sahel, in Africa, ed è questo uno dei motivi per i quali una parte delle forze che sono state dispiegate in Iraq - questa è la proposta che il governo farà in Parlamento - saranno dispiegate nei prossimi mesi in Niger, con una missione che avrà il ruolo di consolidare quel Paese, contrastare il traffico degli esseri umani e contrastare il terrorismo".