Mdp, Bersani: Grasso leader del centrosinistra? Andrebbe da dio

Su Grasso dice la sua anche Michele Emiliano, dirigente Pd e governatore della Puglia: "L'idea di non essere nello stesso partito di Grasso a me pesa molto. E' stato per me un punto di riferimento e sentire che qualcuno ha dato a lui la colpa della sconfitta nelle elezioni regionali in Sicilia - ha spiegato - mi è sembrato un modo sbagliato di analizzare la situazione".



"In Sicilia abbiamo perso perché ci siamo divisi. Ovunque la sinistra si dive de perde. Per questo dico - ha sottolineato Emiliano - che il segretario del Pd ha il compito di unire il centrosinistra, non come se facesse una cortesia, ma con entusiasmo nel fare la sua personale rivoluzione copernicana e per far fare al centrosinistra quel passo in avanti che serve ad evitare il Paese sia mal governato dal Movimento 5 stelle o peggio ancora cada nelle mani del centrodestra".