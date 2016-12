Maxi stipendi nella P.A., come gli enti aggirano il tetto ai compensi

La provincia di Bolzano, ad esempio, ha cercato inutilmente di far entrare in vigore la norma sul tetto di 240mila a partire solo dal 2016. Costretta a una retromarcia, ha aumentato la soglia del 20% arrivando così a 288mila euro, racconta Il Messaggero.



In Campania ha suscitato clamore il caso di un medico che è riuscito a guadagnare 120mila euro in più rispetto al suo stipendio base grazie a straordinari pagati non 20 euro all'ora come normalmente previsto, bensì 60. Sempre nella stessa regione, la Corte dei Conti ha messo il dito nella piaga delle promozioni a pioggia: ci sono ben 523 primari ospedalieri rispetto al numero che servirebbe.



In Sicilia, di recente l'Ars, il Parlamento locale, ha deciso di rinviare alle prossime elezioni un taglio agli stipendi che avrebbe consentito notevoli risparmi.