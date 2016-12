Matteo Salvini: "Con noi al governo via dall'euro" "Parabola Renzi finita, prepararsi al dopo"

Sulla necessita di uscire dall'Euro, "abbiamo iniziato a sostenerlo sei mesi fa. Io vado oltre. Non serve un referendum perché sarebbe un massacro per l'economia. Io dico che, se la Lega va al governo, noi usciamo. Altrimenti se fai tre mesi di campagna sul referendum sull'euro, c'è gente come Soros che ti massacra", ribatte.



"Parabola Renzi finita" - "La parabola di Renzi è finita, se ne è accorto lui, se ne sono accorti gli italiani, noi ci stiamo preparando al dopo Renzi con una proposta seria. Io penso che il referendum non passerà, gli italiani hanno capito che è una bufala", sottolinea il leader del Carroccio.



"L'Italicum l'ha fatto Renzi squallido se lo cambia" - Sull'Italicum infine dice: "L'emergenza italiana si chiama lavoro, tasse e immigrazione e mi sembra che né Renzi né Grillo abbiano le idee molto chiare". E poi: "Facciano la legge elettorale che vogliono, la Lega è pronta a votare domani mattina con qualunque sistema elettorale, ma sarebbe squallido che Renzi cambiasse la legge che lui è ha fatto quando si è accorto che perde".



Meloni raccoglie l'appello di Salvini e richiama Forza Italia - Anche Giorgia Meloni torna a chiedere l'unità del centrodestra. E lancia un nuovo appello: "Forza Italia deve dare una risposta definitiva e chiara per il bene di tutti. Speriamo che si possa essere sempre in tanti a combattere il governo Renzi". Il leader di Fratelli d'Italia, poi, aggiunge: "Dobbiamo essere alternativi a un esecutivo che sta facendo solo danni e che non riesce a difendere il popolo italiano".