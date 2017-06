Mattarella: "Non ci sono segnali di elezioni anticipate, probabile voto entro inizio primavera"

"La scadenza naturale della legislatura è fine febbraio. E la data naturale del voto è tra febbraio e inizio primavera". Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Naturalmente è sempre possibile che si creino condizioni per elezioni anticipate. In questo momento - ha sottolineato Mattarella - non ci sono segnali di questo genere, per cui è probabile che si vada a scadenza naturale".