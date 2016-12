Mattarella: "Banche siano corrette, decisivo il controllo di Bankitalia"

Il Capo dello Stato esorta banche e finanza a "sostenere la crescita" superando le "fragilità mostrate in passato". Parlando a una delegazione dell'Institut Internaional d'etudes bancaires, Sergio Mattarella dichiara che "la fiducia è essenziale per il buon funzionamento dei mercati finanziari. Per recuperarla si impone una sempre maggiore attenzione alla trasparenza e correttezza sostanziale dei comportamenti".

Mattarella ha poi sottolineato il ruolo di Bankitalia. "Sono convinto che un sistema bancario efficiente, stabile, inclusivo - su cui, nel nostro Paese, si esercita la preziosa e fondamentale azione di vigilanza della Banca d'Italia - ha detto - rappresenti una componente essenziale per lo sviluppo sostenibile dei nostri Paesi".



Il presidente della Repubblica ha puntato sull'importanza del credito in una situazione economica dove si cerca di ripartire dopo la lunga crisi. "E' essenziale che, anche in questa fase di transizione - ha detto -, il sistema bancario non perda di vista la sua ragion d'essere, il suo ruolo fondamentale, quello di assicurare una efficiente allocazione del credito al sistema economico e sociale, contribuendo così allo sviluppo e alla distribuzione equa delle risorse".