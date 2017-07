Marina Berlusconi: "Non mi candido, non credo nelle dinastie"

Marina Berlusconi smentisce le voci di una sua imminente discesa in campo in politica. Una mia candidatura, spiega, è una ipotesi "che non è mai stata presa in considerazione né da me, né da mio padre e che smentisco ancora una volta nel modo più categorico". "Per il grande rispetto e la concezione stessa che ho della politica - continua Marina Berlusconi - ritengo che la leadership in questo campo non si possa trasmettere per successione dinastica".