Manovra, maximulta per chi viaggia senza biglietto su mezzi pubblici

La manovra-bis riprende quindi uno dei decreti attuativi della riforma Madia, rimasti in sospeso dopo la bocciatura della Corte Costituzionale. "Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati", specifica il testo.



L'ammontare delle multe - La violazione degli obblighi "comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro".



Rimborso del biglietto se il mezzo è in ritardo - La bozza prevede però un rimborso del biglietto se il mezzo è in ritardo. "Quando un servizio di trasporto pubblico regionale e locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, o di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo il caso di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili - si legge - i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore".



Raddoppia la "tassa sulla fortuna" - Raddoppia poi dal 6 al 12% il prelievo che lo Stato opera sulle vincite superiori ai 500 euro. Aumenta anche il prelievo (Preu) sulle slot e le videolottery (le slot di nuova generazione). Per quanto riguarda le slot (le cosiddette comma 6a) si passa al 18,5% mentre per le Vlt (le comma 6b) si fissa il 6%.



Prorogati i servizi di pulizia delle scuole - Novità anche per quanto riguarda la scuola. Vengono prorogati fino al 31 agosto i contratti per i servizi di pulizia e per gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. Il dispositivo punta a garantire "la regolare conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie. E' previsto il mantenimento dei livelli occupazioni e salariali esistenti, applicando le convenzioni di aggiudicazione Consip".