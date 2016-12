Manovra: arrivano i bonus per mamme e la casa, per il sisma detrazioni fino all'80%

Ecco in sintesi le principali misure della bozza:



- BONUS TERREMOTO: Il bonus casa previsto fino alla fine del 2016 viene esteso fino al 2021 per le zone sismiche nella misura del 50%. La detrazione sale al 70% nel caso gli interventi di riqualificazione determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore e all'80% se il passaggio è a due classi di rischio inferiori. Previsti fino a 650 milioni nel 2017 per la ricostruzione post sisma.



- BONUS MAMME E ASILI: A partire dal primo gennaio 2017 è riconosciuto un bonus di 800 euro in un'unica soluzione su domanda della futura mamma al compimento del settimo mese di gravidanza. E mille euro all'anno sono previsti per pagare le rette relative alle frequenze di asili nido pubblici e privati per i nati dal primo gennaio 2016. Prorogato anche per il 2017 il congedo obbligatorio per i papà.



- PENSIONI DA APE SOCIAL, NO TAX AREA A 14/MA: Arriva l'Ape, sono inoltre 11 le categorie di lavori particolarmente pesanti che potranno accedere all'Ape social. Oltre a maestre d'asilo e edili, infermieri e ostetriche potranno richiederlo anche conciatori, conduttori di gru, ferrovieri, camionisti, addetti all'assistenza dei non autosufficienti, alle pulizie, operatori ecologici e facchini. Confermato l'aumento della no tax area e l'aumento della quattordicesima.



- OTTAVA SALVAGUARDIA ESODATI: Arriva con la legge di bilancio l'ottava salvaguardia per gli esodati. Ad essere interessata è una platea di "ulteriori 19.741 soggetti".



- FONDO SANITA' A 113 MLD: Il Fondo sanitario nazionale sale di due miliardi a quota 113 nel 2017



- SUPER E IPERAMMORTAMENTO: Per le imprese si conferma il superammortamento (al 150%) e l'iperammortamento (al 250%) per l'acquisto di beni per la trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0.



- PRODUTTIVITA': Aumentano gli sgravi per i premi di produttività A godere di una tassazione agevolata al 10% saranno gli importi fino a 3.000 euro (rispetto agli attuali 2.000), soglia che sale a 4.000 euro (dagli attuali 2.500) nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.



- DECONTRIBUZIONE: Le nuove assunzioni stabili, anche in apprendistato, effettuate tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 di studenti che abbiamo svolto attività di alternanza scuola-lavoro potranno godere di esonero contributivo per un massimo di 36 mesi nel limite di 3.250 euro l'anno.



- ECOBONUS: L'ecobonus viene rinnovato per tutto il 2017 mentre per i condomini si arriva fino al 2021. Per i condomini è prevista una detrazione al 70% per l'involucro dell'edificio e al 75% per le spese sostenute "per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominali".



- ALBERGHI: Gli alberghi, gli agriturismi e le strutture ricettive potranno effettuare lavori di ristrutturazione vedendosi riconosciuto negli anni 2017-2018 e 2019 un credito d'imposta del 50%.



- MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: Chi usufruisce del bonus ristrutturazioni potrà usufruire l'anno prossimo anche del bonus mobili ed elettrodomestici al 50%. Limite di spesa a 10.000 euro.



- CANONE A 90 EURO: Il canone Rai per il 2017 scende a 90 euro. Per "consentire la piena realizzazione degli obiettivi istituzionali della Rai", la stessa viene esclusa dai tagli a carico delle pubbliche amministrazioni.



- BLOCCO ADDIZIONALI: Il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali locali è prorogato per tutto il 2017, così come salta l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sugli aerei.



- 650 MLN PER BANCHE: Quasi 650 milioni di euro in cinque anni, fino al 2021, per sostenere il fondo esuberi di categoria del settore bancario, ma non solo, e agevolare le operazioni di ristrutturazione e fusione.



- SCUOLE BELLE: Stanziamento di 128 milioni nel 2017 per il progetto "Scuole belle".



- 45 MLN PER IL G7: Arrivano 45 milioni per organizzare il G7.