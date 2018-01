11 gennaio 2018 15:20 Macron: "Europa balbuziente in passato,nuove ambizioni con lʼItalia" Il presidente francese e Gentiloni dʼaccordo sullʼUe a più velocità

"L'Europa è stata balbuziente negli ultimi anni perché mancavano le prospettive a lungo termine. Bisogna costruire un'Unione europea più sovrana, unita e democratica". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nella conferenza stampa congiunta con il premier Paolo Gentiloni, dopo aver firmato il Trattato del Quirinale. Con questo accordo, ha precisato, Italia e Francia lanciano una nuova fase "in vista di una rifondazione europea".

Europa unita, Ue a 'più velocità' non accentua populismi - "Non ha l'impressione che l'Europa senza le avanguardie nutra i populismi? E' per aver abbandonato l'ambizione che abbiamo lasciato crescere i populismi". Lo dice il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa a Palazzo Chigi, rispondendo a una domanda sul rischio che un'Europa a più velocità alimenti i populismi. "Abbiamo bisogno di un'Europa più unita. I processi di armonizzazione consentiranno di ridurre i populismi perché i populismi si nutrono di cose che non si riescono a spiegare", sottolinea.



"L'Europa ha mancato di solidarietà nella gestione della crisi e di spirito democratico. Avere un'Europa più sovrana, unita e democratica, credo sia una politica che ridurrà gli estremismi, i movimenti che cercano di fratturare l'Europa e ripiegarci verso i nazionalismi". "Serve un'Europa - ribadisce - più democratica, con liste europee che consentiranno di prendere atto della forza di un demos europeo".

Senza accordo tra Francia e Germania, Ue non avanza - Senza uno stabile asse Francia-Germania l'Unione europea non può progredire e questo rapporto tra Parigi e Berlino è "complementare" a quello tra Italia e Francia. Ha dichiarato Macron per poi aggiungere: "Lo dico qui perché l'Italia è un Paese che mi è caro, seguo i media italiani e sono colpito perché siete più sensibili su temi francesi dei francesi stessi. Vi ringrazio, tendete a vedere, come si fa con un amico caro, i segnali insufficienti o troppo eccessivi".



"Lo dico chiaramente c'è un rapporto franco-tedesco e dico spesso che quando Francia e Germania non si mettono d'accordo l'Ue non può avanzare. E quando la Francia ha cercato di accordarsi con altri, abbiamo solo perso tempo - ha spiegato Macron - Il rapporto con l'Italia ha un'altra storia, legami culturali specifici, un carattere particolare, un'amicizia speciale che facciamo vivere gorno dopo giorno. Ed è complementare con il rapporto franco-tedesco".