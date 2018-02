Macerata, minacce al ministro Orlando dopo la sua visita ai feriti

"Ci sono state minacce nei miei confronti e della mia famiglia, messaggi minacciosi. Per fortuna sono stato cresciuto dai comandanti partigiani che mi hanno insegnato che i fascisti non vanno tenuti in considerazione, al momento buono sono sempre scappati, non mi fanno paura". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a proposito delle minacce ricevute dopo la visita ai feriti del raid xenofobo di Macerata in ospedale.

"E' un clima - ha proseguito il ministro a Radio Capital - che cresce da tempo, non c'è abbastanza riprovazione sociale di fronte ad alcuni atteggiamenti. Si è incominciato a discutere sul nesso tra immigrazione e questo atto di Traini, come se potesse trovare una giustificazione: se un nostro concittadino avesse fatto una cosa del genere all'estero, cosa sarebbe stato detto?".



Berlusconi e Salvini "si qualificano per quello che sono, degli irresponsabili, dare una forma di giustificazione a un comportamento criminale e terroristico è un modo per sdoganarlo e dargli un valore politico, è un rischio enorme", ha proseguito il ministro.



"Quest'anno - ha detto ancora Orlando - il numero degli stranieri presenti in Italia, dopo anni, è diminuito: sono piu' gli italiani andati all'estero che gli stranieri arrivati. Berlusconi cosa direbbe se anche gli altri Paesi rimandassero indietro i nostri concittadini? I fenomeni vanno regolati, certo, ma questo modo di ragionare disonora il paese, la Costituzione e quella che pomposamente chiamano patria, che è una cifra di civiltà e di valori".



La replica di Salvini: "Colpa solo del Pd" - "Se c'è qualcuno che è responsabile nei confronti degli italiani e della pace sociale è il Pd": Matteo Salvini ha replicato alle affermazioni del ministro della Giustizia Andrea Orlando. Lo ha fatto a margine della visita al cantiere per la costruzione del centro culturale islamico a Umbertide. "Questo governo - ha detto il segretario della Lega - ieri in Parlamento ha approvato il salva ladri e si appresta ad approvarlo anche in Consiglio dei ministri".



Grasso incontra la madre di Pamela - Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ha incontrato la madre di Pamela Mastropietro. Il presidente del Senato si è poi recato presso l'Ospedale civile di Macerata per fare visita ai feriti dell'attentato compiuto da Traini assieme a Filippo Miraglia, vicepresidente dell'Arci e candidato nelle liste di Liberi e Uguali.