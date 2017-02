M5s, "Marra è un servitore dello Stato": la chat che smentirebbe Di Maio

Le chat "incriminate". Domenica scorsa Di Maio ha assicurato a Lucia Annunziata nel suo "In mezz'ora" di aver incontrato Marra una sola volta nei suoi uffici alla Camera, il 6 luglio 2016, per dirgli che non aveva più la fiducia del Movimento, ma le chat messe agli atti rivelerebbero il contrario. Siamo al 10 agosto, oltre un mese dopo il loro incontro e nel pieno dello scontro interno al minidirettorio che chiedeva la testa dell'allora capo del personale del Campidoglio. Scrive Di Maio alla alla Raggi: "Quanto alle ragioni di Marra, lui non si senta umiliato. E' un servitore dello Stato. Sui miei, il Movimento fa accertamenti ogni mese. L'importante è non trovare nulla". Sarebbe stata la stessa sindaca di Roma a inoltrare questo sms a Marra tranquillizzarlo e convincerlo a resistere, alle 15 ,48 minuti e 50 secondi di quel mercoledì 10 agosto.



Sempre in quello stesso giorno, ma alle 13, 11 minuti e 6 secondi, lo sfogo di Marra con la Raggi: "Vorrei anche ricordarti che ho manifestato la mia disponibilità a riprendere l'aspettativa sin dal giorno in cui ho incontrato il vice presidente Di Maio a cui manifestai la mia disponibilità a presentare l'istanza qualora non fossi stato in grado di convincerlo, carte alla mano, sulla mia assoluta correttezza morale e professionale. L'incontro, come sai, andò molto bene, tanto che lui mi disse di farmi dare da te i suoi numeri personali. Cosa che per correttezza non ho mai fatto. Pensavo che quell'incontro potesse rappresentare un punto di svolta. Evidentemente mi sbagliavo". L'incontro al quale l'esponente romano di riferisce è lo stesso del quale parla anche Di Maio, ma con "suggestioni" opposte: per Marra andò bene, per Di Maio fu un modo di congedarlo. Entrambe le chat sarebbero custodite nella memoria dello smartphone di Raffaele Marra sequestrato al momento del suo arresto.



Il giallo della deposizione. Quanto alla disponibilità di rispondere alle domande dei pm, Marra avrebbe fatto dietro front. L'interrogatorio previsto in un primo momento per oggi è saltato. L'ex esponente del Campidoglio ha comunicato alla procura che si avvarrà della facoltà di non rispondere fino a quando non potrà prendere visione di tutti gli atti dell'inchiesta.