M5s, la festa di Rimini incorona Di Maio: è lui il candidato premier

"Lo sapete non mi sono mai tirato indietro, mi sono preso tante responsabilità ma candidarmi a premier non è obbligatorio". Lo ha detto Alessandro Di Battista in un video trasmesso a Italia 5 Stelle, aggiungendo: "Voglio essere totalmente libero di combattere le battaglie in cui credo. Così posso dare di più per il Movimento. Vi voglio davvero tanto bene. Adesso torno in ospedale, perché Sahra sta entrando in sala parto. Il nome non lo abbiamo ancora scelto".