M5S,Di Maio: "Non sarò incoronato"

In vista della festa del Movimento 5 Stelle di Imola Luigi Di Maio non vuol sentire parlare di incoronazione. "Non ci sarà una mia incoronazione - ha detto nel videoforum di Repubblica -, anche perché la monarchia non c'è più in Italia". "Sono contento di dare un contributo a questo movimento come tutti gli altri parlamentari - ha aggiunto - e quando ci sarà l'esigenza di eleggere un candidato alla presidenza del Consiglio, lo individueremo".