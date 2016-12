3 maggio 2016 16:53 Lombardia, Mantovani si difende: "Sono innocente, resto consigliere" Lʼex vicepresidente della Regione, dopo la contestazione del M5S, ribadisce: "Non fuggo, sono estraneo a tutte le accuse"

"Non fuggo, ma affronterò la sfida, seconda solo alla morte, nei luoghi affidatimi dagli elettori". L'ex vicepresidente della Lombardia Mario Mantovani, indagato per tangenti, ha spiegato di voler rimanere consigliere regionale "per dignità e rispetto degli elettori". Dopo le contestazioni del M5s l'esponente di Forza Italia, in aula, ha ribadito di essere innocente: "Nulla è passato in giudicato - ha detto -, io sono estraneo a tutte le accuse mosse".

Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle 1 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 2 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 3 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 4 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 5 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 6 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 7 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 8 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 9 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 10 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 11 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 12 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". 13 di 13 Ansa Ansa Lombardia, Mantovani torna in Consiglio regionale: le contestazioni dei Cinquestelle L'ex vicepresidente della Regione, dopo l'arresto, è tornato al Consiglio regionale lombardo per prendere parte alla seduta, ma è stato duramente contestato dai consiglieri M5S che hanno urlato "vergogna" ed esposto uno striscione, poi rimosso, con la scritta "onestà". leggi dopo slideshow ingrandisci Mantovani, che è accusato di concussione, corruzione e turbativa d'asta, è stato reintegrato in Consiglio Regionale dopo la recente scarcerazione, dovuta "non a un cavillo", come ha tenuto a dire lui stesso in aula. Nei cinque minuti concessi dal presidente Raffaele Cattaneo, l'ex vicegovernatore ha invitato soprattutto a tutelare il "principio costituzionale della presunzione di innocenza", citando numeri sulle ingiuste detenzioni registrate dal sistema italiano: "Possibile - si è chiesto - che la politica non impari mai dagli errori?".