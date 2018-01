Lombardia, Berlusconi: "Il candidato del centrodestra sarà Attilio Fontana"

"Credo che il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Lombardia sarà Attilio Fontana". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, confermando le voci già circolate nei giorni scorsi sulla probabile candidatura dell'ex sindaco di Varese . "Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo. Non ci sono contrasti con la Lega ", ha aggiunto.

"Fontana può offrire un buon governo alla Lombardia nei prossimi anni", ha sottolineato il presidente del partito azzurro a Radio Anch'io. "Non c'è alcuna azione venuta da noi, il signor Maroni ha preso una decisione personale, noi l'abbiamo appresa insieme alla Lega e a Salvini. Non abbiamo alcun accordo con Maroni per quanto riguarda l'ipotesi di una sua presenza nel governo futuro del centrodestra", ha proseguito.



"Con noi al governo via il Jobs Act" - Berlusconi ha poi parlato anche degli scenari post-voto. "I dati sull'occupazione giovanile riguardano soprattutto i contratti a termine, con noi al governo toglieremo il Jobs Act che ha dato spinta solo ai lavori a scadenza", ha affermato il leader del partito azzurro rispondendo a Matteo Renzi. Il segretario del Pd aveva dichiarato: "Il Jobs Act ha dato la spinta alla ripartenza ma non e' sufficiente. Sono tutti bravi a fare promesse con numeri mirabolanti, Berlusconi con a fianco la Lega che stava nel governo dello spread ci ha portato a un passo dalla bancarotta".