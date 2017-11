Legge sul whistleblowing, l'Anac: "Una norma di civiltà"

La legge sul whistleblowing "è una norma di civiltà". Il giudizio arriva dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, secondo il quale "chi segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza sul luogo di lavoro non può essere lasciato solo". Per Cantone, "il Parlamento ha dimostrato che quando in ballo ci sono valori irrinunciabili è possibile trovare un'ampia e significativa convergenza".